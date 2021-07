Graduatorie GPS: può inserirsi negli elenchi aggiuntivi chi era in possesso del titolo prima del 6 agosto 2020? (Di martedì 13 luglio 2021) Il Ministero, con la pubblicazione dell'Avviso dell'8 luglio 2021, ha indicato le date per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno, previsti dall'OM n. 60/2021. L'inserimento avverrà secondo le disposizioni dettate dal DM n. 51 del 3 marzo 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) Il Ministero, con la pubblicazione dell'Avviso dell'8 luglio 2021, ha indicato le date per l'inserimentoallafascia delleprovinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno, previsti dall'OM n. 60/2021. L'inserimento avverrà secondo le disposizioni dettate dal DM n. 51 del 3 marzo 2021. L'articolo .

