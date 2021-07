Going | in Costiera Amalfitana turismo e gastronomia con Heinz Beck

(Di martedì 13 luglio 2021) Una settimana per scoprire le eccellenze turistiche ed enogastronomiche dellaimpreziosita dalle Cooking Class organizzate sotto la direzione scientifica dello chef pluristellato. È questa la nuova proposta del tour operatorin collaborazione con il Campus Principe di Napoli, la prima Università Gastronomica e Centro di Alta formazione e specializzazione. Si tratta di un pacchetto di 8 giorni e 7 notti (disponibile a partire dal 31 luglio e per tutto il mese di agosto) tra degustazioni, seminari sul cibo e visite in cantine, caseifici e pastifici nelle località più ...

Advertising

hospitalitysud : Una settimana per scoprire le eccellenze turistiche ed enogastronomiche della Costiera Amalfitana con le Cooking Cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Going Costiera

Travel Quotidiano

... la Thousand Sunny , ma soprattutto la prima, amatissima e compiantaMerry . La prima nave ... lo scorso 8 marzo la Guardiadel paese del Sol Levante ha fermato e arrestato nove uomini ...... la Thousand Sunny , ma soprattutto la prima, amatissima e compiantaMerry . La prima nave ... lo scorso 8 marzo la Guardiadel paese del Sol Levante ha fermato e arrestato nove uomini ...È questa la nuova proposta del tour operator Going in collaborazione con il Campus Principe ... caseifici e pastifici nelle località più suggestive della Costiera Amalfitana: Amalfi, Capri, Ravello e ...È la nuova proposta del tour operator Going in collaborazione con il campus Principe di ... caseifici e pastifici nelle località più suggestive della costiera Amalfitana: Amalfi, Capri, Ravello e ...