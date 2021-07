Federico Bernardeschi si sposa oggi, dopo la vittoria a Euro2020. Ecco chi è la fidanzata (Di martedì 13 luglio 2021) Una settimana decisamente indimenticabile per Federico Bernardeschi, il calciatore della Nazionale italiana che, dopo il trionfo a Wembley, ora è pronto ad un altro passo decisivo: il matrimonio. Nella giornata di oggi 13 luglio, l’atleta della Juventus giurerà amore eterno alla sua amata. Dove? Nella splendida cornice del Duomo di Carrara. Chi è lei? Veronica Ciardi, mamma della loro bimba Deva. I due sono fidanzati dal 2016, anche se hanno dovuto affrontare un periodo di difficoltà in cui si erano separati. Lei è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 10 e per aver lavorato a Pomeriggio 5 in veste di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Una settimana decisamente indimenticabile per, il calciatore della Nazionale italiana che,il trionfo a Wembley, ora è pronto ad un altro passo decisivo: il matrimonio. Nella giornata di13 luglio, l’atleta della Juventus giurerà amore eterno alla sua amata. Dove? Nella splendida cornice del Duomo di Carrara. Chi è lei? Veronica Ciardi, mamma della loro bimba Deva. I due sono fidanzati dal 2016, anche se hanno dovuto affrontare un periodo di difficoltà in cui si erano separati. Lei è conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 10 e per aver lavorato a Pomeriggio 5 in veste di ...

Advertising

EURO2020 : Federico Bernardeschi coverts! ????: ???? ????: ??? #EURO2020 - ggirlaalmighty : Federico Bernardeschi stan venite a me, formiamo una grande famiglia - Laura_McFly95 : RT @yleniaindenial: Se Nicolò Barella dopo tutti i festeggiamenti è riuscito a presentarsi dalle più alte cariche istituzionali e Federico… - alwayvsyou : federico bernardeschi oggi si sposa e ne perdiamo un altro - Ely23Milan : RT @nerdassgems: Federico Bernardeschi sei vivo stai bene sei in hangover hai già l'abito è pronta la sala per il rinfresco i tuoi compagni… -