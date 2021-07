Effetto Euro 2020 sul Pil: vale 12 miliardi (Di martedì 13 luglio 2021) Euro 2020 potrebbe rivelarsi molto più di un semplice trionfo in un torneo calcistico. Come riporta il Sole 24 Ore, il rigore parato da Donnarumma e la successiva vittoria degli Azzurri potrebbero generare un aumento di 12 miliardi del prodotto interno lordo (Pil) italiano. Alla base della cifra vi sono gli studi degli economisti, secondo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 luglio 2021)potrebbe rivelarsi molto più di un semplice trionfo in un torneo calcistico. Come riporta il Sole 24 Ore, il rigore parato da Donnarumma e la successiva vittoria degli Azzurri potrebbero generare un aumento di 12del prodotto interno lordo (Pil) italiano. Alla base della cifra vi sono gli studi degli economisti, secondo L'articolo

