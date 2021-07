Cyberpunk 2077 è il gioco PS4 più venduto | nonostante Sony lo sconsigliHDblog it

(Di martedì 13 luglio 2021) In 9 giorni ha scalato la classifica mensile americana ed europeaRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Infine, nella roadmap dei contenuti per il 2021 CD Projekt Red ha confermato di essere al lavoro su interessanti novità a tema The Witcher eIl 21 giugnoè tornato acquistabile in versione digitale su console PlayStation. Nel giro di nove giorni, è diventato il gioco più scaricato su PS4 in Europa e in Nord America, ha annunciato Sony ...Cyberpunk 2077 è il gioco PS4 più venduto a giugno su PlayStation Store, nonostante Sony sconsigli l'acquisto se si dispone di una PlayStation 4 base, poiché questa versione continua a presentare prob ...Il videogioco più scaricato e giocato su Playstation nel mese di giugno 2021 è assolutamente ingiocabile. Ecco il caso.