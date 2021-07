Con pandemia crollo degli autonomi, il quadro dell’Inps (Di martedì 13 luglio 2021) Gli effetti della pandemia hanno colpito soprattutto gli autonomi con un calo occupazionale del 5,1%. E’ quanto rileva l’Inps nel suo rapporto annuale. Nel complesso in Italia tra l’ultimo trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2021 gli occupati in Italia si sono ridotti del 2,8%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Gli effetti dellahanno colpito soprattutto glicon un calo occupazionale del 5,1%. E’ quanto rileva l’Inps nel suo rapporto annuale. Nel complesso in Italia tra l’ultimo trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2021 gli occupati in Italia si sono ridotti del 2,8%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. Con la pandemia è cresciuta la fame nel mondo. Quinta ondata in Catalogna - enpaonlus : Allarme a Pistoia: con la pandemia per Fido non c’è più posto - caritas_milano : La pandemia ha fatto emergere la fragilità di un sistema sociale con enormi sacche di lavoro sommerso e senza tutel… - valy_s : RT @Elisa72Parma: @valy_s @matteosalvinimi Matteo sappia che chi non si opporrà con fermezza a questa deriva e che non farà ogni azione lec… - Snoopyscrittore : @mietitore85 @masmut le lobby che da inizio pandemia stanno perdendo miliardi e miliardi con chiusure continue che… -