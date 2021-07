Con Draghi e Cartabia si riafferma lo stato di diritto in carcere, dice Mauro Palma (Di martedì 13 luglio 2021) "Le istituzioni sono presenti e quello di domani è un segnale importante. Non lo è solo per i detenuti e le vittime, ma anche per gli agenti. Per tutto il paese. Un modo per ribadire che il carcere è un luogo dove si rispetta la legge”. Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, risponde al telefono dalla "Dozza", la casa circondariale di Bologna, e commenta con il Foglio la visita che il premier e il ministro faranno domani al carcere di Santa Maria Capua Vetere, drammatico teatro di pestaggi gratuiti verso i detenuti nel corso di quella che doveva essere una perquisizione straordinaria. Le immagini però hanno mostrato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) "Le istituzioni sono presenti e quello di domani è un segnale importante. Non lo è solo per i detenuti e le vittime, ma anche per gli agenti. Per tutto il paese. Un modo per ribadire che ilè un luogo dove si rispetta la legge”., Garante nazionale dei detenuti, risponde al telefono dalla "Dozza", la casa circondariale di Bologna, e commenta con il Foglio la visita che il premier e il ministro faranno domani aldi Santa Maria Capua Vetere, drammatico teatro di pestaggi gratuiti verso i detenuti nel corso di quella che doveva essere una perquisizione straordinaria. Le immagini però hanno mostrato ...

