Bus prende fuoco nel lecchese, l'autista salva 25 bambini (Di martedì 13 luglio 2021) . Sono 25 i bimbi messi in salvo questa mattina da un autista appartenente alla Croce Rossa. L'incidente è avvenuto lungo la galleria della corsia nord della super strada 36, che collega Lecco alla provincia di Sondrio. Il Sinistro si è sviluppato all'altezza di Lierna ( Lecco) L'articolo proviene da Webmagazine24.

Agenzia_Ansa : Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la… - maddalena2471 : RT @Avvenire_Nei: Bus prende fuoco in galleria. L'autista salva i 25 ragazzini a bordo - Agenparl : BUS PRENDE FUOCO: MOLES, GRAZIE A MASCETTI, GESTO NOBILE MERITA ENCOMIO - - LobbaLuisa : RT @Etruria72: Lecco, un autobus con 24 bambini a bordo prende fuoco in galleria: l'autista-eroe li salva I ragazzini provenienti dal Comas… - OvileItalia : RT @Etruria72: Lecco, un autobus con 24 bambini a bordo prende fuoco in galleria: l'autista-eroe li salva I ragazzini provenienti dal Comas… -