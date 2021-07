Brave and Beautiful, Puntate dal 26 al 30 luglio 2021: Amore tra Cesur e Suhan! (Di martedì 13 luglio 2021) Brave and Beautiful, trama Puntate dal 26 al 30 luglio 2021: i dubbi di tutti su Tahsin non fanno che aumentare, e tanti si allontanano da lui. Questa situazione permette a Cesur e Suhan di capire i loro veri sentimenti… Brave and Beautiful è iniziato da poco su Canale 5 ma ha già conquistato il pubblico. Le intricate vicende delle famiglie Korludag e Alemdaroglu sono destinate a tenere banco ancora per molto tempo. Nella settimana dal 26 al 30 luglio 2021, Cesur e Suhan si avvicineranno ulteriormente e ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 13 luglio 2021)and, tramadal 26 al 30: i dubbi di tutti su Tahsin non fanno che aumentare, e tanti si allontanano da lui. Questa situazione permette ae Suhan di capire i loro veri sentimenti…andè iniziato da poco su Canale 5 ma ha già conquistato il pubblico. Le intricate vicende delle famiglie Korludag e Alemdaroglu sono destinate a tenere banco ancora per molto tempo. Nella settimana dal 26 al 30e Suhan si avvicineranno ulteriormente e ...

