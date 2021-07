Bonus acquisto Pos 2021: cos”è, a chi spetta, importi, domanda (Di martedì 13 luglio 2021) Tra le varie misure adottate dal governo in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, ha disposto anche l’introduzione di un Bonus acquisto Pos 2021 sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che permettano pagamenti elettronici. La disposizione introdotta con il decreto del 30 giugno 2021 e quella preesistente del 26 ottobre 2019, n. 124, che consiste in un credito di imposta delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 luglio 2021) Tra le varie misure adottate dal governo in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, il decreto legge 30 giugno, n. 99, ha disposto anche l’introduzione di unPossotto forma di credito d’imposta per l’, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che permettano pagamenti elettronici. La disposizione introdotta con il decreto del 30 giugnoe quella preesistente del 26 ottobre 2019, n. 124, che consiste in un credito di imposta delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di ...

