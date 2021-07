Bettino Craxi, il conto del Fisco a casa degli eredi: una rovinosa stangata, quanti milioni devono pagare (Di martedì 13 luglio 2021) Un processo che arriva dal trapassato remoto. Una condanna per evasione fiscale che, emerge da un'altra era geologica e come accade in questi casi non porterà un centesimo nelle casse dello Stato. La Corte di Cassazione, infatti, ha condannato i figli e la moglie di Bettino Craxi a versare 10miliardi di lire (oggi cinque milioni) per tasse non pagate (su un conto estero. «Un'ingiustizia nell'ingiustizia- commenta Stefania quei soldi non saranno pagati da nessuno perché l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario. Solo un modo di colpire ancora la memoria di un uomo che in esilio ad Hammamet si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Un processo che arriva dal trapassato remoto. Una condanna per evasione fiscale che, emerge da un'altra era geologica e come accade in questi casi non porterà un centesimo nelle casse dello Stato. La Corte di Cassazione, infatti, ha condannato i figli e la moglie dia versare 10miliardi di lire (oggi cinque) per tasse non pagate (su unestero. «Un'ingiustizia nell'ingiustizia- commenta Stefania quei soldi non saranno pagati da nessuno perché l'tà è stata accettata con beneficio d'inventario. Solo un modo di colpire ancora la memoria di un uomo che in esilio ad Hammamet si ...

