Battlefield 2042 punta su tornado ed eventi meteorologici ma potrebbero diventare un grave problema

(Di martedì 13 luglio 2021)ha entusiasmato molti giocatori dopo la sua rivelazione. Oltre a un numero enorme di giocatori e a un'ambientazione futuristica, glicome isono stati pubblicizzati come un punto di svolta, anche secambiare troppo il gioco. Questisembrano siano fondamentali per quanto riguarda la "distruzione" dell'ambiente. Aspirando lampioni, veicoli e giocatori, sembra che siano in grado di distruggere le mappe con facilità . Tuttavia, sembra che le tempeste di...

Advertising

misteruplay2016 : Battlefield 2042 punterà sui tornado e gli eventi meteorologici ma potrebbero diventare un problema - GamingToday4 : In Battlefield 2042 l’IA dei soldati aiuterà il multiplayer - Techanalyst12 : RT @spaziogames: Qualche dubbio sul nuovo #Battlefield2042. - spaziogames : Qualche dubbio sul nuovo #Battlefield2042. - cdkeyscom_it : Il 2021 è finito per metà , ma i migliori nuovi giochi sono appena iniziati... ?? Halo Infinite ?? Battlefield 2042… -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

In occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase di giugno, è stato mostrato il gameplay di, il nuovo FPS bellico di EA . Il prossimo episodio della serie sviluppata da DICE sarà quasi certamente in grado di competere nello stesso campionato del suo diretto concorrente, ...YouTube ,,  Apex Legends e il New York Times sono alcuni degli obiettivi recenti dello streamer, che adesso punta il dito proprio contro il free - to - play pubblicato da ...Battlefield 2042 ha entusiasmato molti giocatori dopo la sua rivelazione. Oltre a un numero enorme di giocatori e a un'ambientazione futuristica, gli eventi meteorologici come i tornado sono stati ...Gli eventi meteorologici di Battlefield 2042 sembrano portare un bel po' di distruzione all'interno del campo da gioco, specie i tornado.