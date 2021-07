Avellino, Grottaminarda: denunciato 60enne in giro con due bastoni (Di martedì 13 luglio 2021) Avellino, Grottaminarda. 60enne in giro con due bastoni, fermato e denunciato dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato un 60enne del foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo Leggi su 2anews (Di martedì 13 luglio 2021)incon due, fermato edai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione dihannoundel foggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo

