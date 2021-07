Ufficiale: Atalanta, preso dalla Cremonese Bernasconi (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Atalanta ha annunciato l’arrivo dalla Cremonese di un giovane difensore. Si tratta del classe 2003 Lorenzo Bernasconi che, si legge sul sito dei bergamaschi, si trasferisce in nerazzurro a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione. Foto: Logo Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ha annunciato l’arrivodi un giovane difensore. Si tratta del classe 2003 Lorenzoche, si legge sul sito dei bergamaschi, si trasferisce in nerazzurro a titolo temporaneo biennale con diritto di opzione. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

