Tridico Inps | “Da cda 2 piani strategici per transizione al digitale”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Il tema della riorganizzazione interna dell’è centrale nel nostro bilancio di attività, ed a questo abbiamo dedicato il quarto ed ultimo capitolo del Rapporto. Esso rende conto dellaalchesta realizzando, chiamando a raccolta risorse progettuali interne ed esterne”. A dirlo il presidente dell’Pasqualenella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale dell’Istituto. “Sebbene la digitalizzazione dei servizi pubblici – spiega – sia un processo in atto da molti anni, i cittadini non percepiscono ancora le transazioni digitali come la modalità più ...

'E' un momento in cui il Paese cerca di uscire da un periodo drammatico, ma oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti e robusti', così il presidente dell'Pasqualedurante la presentazione del rapporto annualealla Camera. 'L'impatto della pandemia ha avuto effetti differenziati sui lavoratori - ha continuato - . Il reddito di ...Vedi Anche: 'Reddito di cittadinanza ha salvato persone dalla povertà durante la pandemia' Le parole diarrivano in risposta alle critiche al Reddito di cittadinanza che hanno ...A dirlo il presidente dell’Inps Pasquale Tridico nella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale dell’Istituto. “Lo stesso operato dell’Inps – spiega – il suo impegno per erogare correttamente ...Le parole di Tridico arrivano in risposta alle critiche al Reddito di cittadinanza che hanno ripreso quota negli ultimi giorni ...