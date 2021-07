Torviscosa | incontri per conoscere storia e territorio della città-fabbrica

Advertising

UdineseTV : Torviscosa: tre incontri a luglio per conoscere storia e territorio della città-fabbrica - -

Ultime Notizie dalla rete : Torviscosa incontri

Il Piccolo

Nel febbraio 2020 era infatti stata inaugurata "Una casa nel mondo" a, uno spazio ... animato daculturali e tanta bellezza, per i ragazzi e per la comunità di Fagagna. I grazie ...Nel febbraio 2020 era infatti stata inaugurata "Una casa nel mondo" a, uno spazio ... animato daculturali e tanta bellezza, per i ragazzi e per la comunità di Fagagna. I grazie ...Nelle prossime settimane, il Parco delle Piscine di Torviscosa, in viale Villa 9, ospiterà tre incontri di approfondimento sul ...TORVISCOSA Ha preso il via il primo corso di ... a fronte di un cofinanziamento del Comune di 5 mila euro. Gli incontri serali hanno visto l’adesione entusiasta di cittadine di età diverse ...