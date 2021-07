Torna Carramba | che sorpresa! Rai 1 dedica l’estate a Raffaella Carrà

(Di lunedì 12 luglio 2021) Per omaggiarein seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai 1 manderà in onda per tuttale repliche di uno dei suoi programmi più amati dagli italiani:, cheIn attesa di un annuncio ufficiale da parte della rete ammiraglia, TvBlog.it ha lanciato la notizia sul proprio sito., che ritorno! Quando … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GeoDrewMi : RT @tvblogit: Carramba che sorpresa torna da domani sera e ogni martedì su Rai1 - serquelita_ : RT @tvblogit: Carramba che sorpresa torna da domani sera e ogni martedì su Rai1 - MARICAVICCHIOLO : RT @biciofab: #raffaellacarrà #Carramba torna da domani tutti i martedì ? - premessoche : RT @tvblogit: Carramba che sorpresa torna da domani sera e ogni martedì su Rai1 - tetris3400 : RT @biciofab: #raffaellacarrà #Carramba torna da domani tutti i martedì ? -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Carramba

che sorpresain Televisione: la decisione della Rai per onorare Raffaella Carrà Una settimana fa il mondo dello spettacolo ha perso una delle sue più grandi rappresentanti: Raffaella ...Rai1 ripropone in replica il varietà di grande successo condotto da Raffaella Carrà: ecco quando sarà ...Per omaggiare Raffaella Carrà in seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta l'estate ...“Carramba che sopresa” torna in televisione, per tutta l’estate a partire da martedì 13 luglio, su Rai1 verranno trasmesse in ...