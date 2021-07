Temptation Island | Jessica e Alessandro | lei guarda al single Davide

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

2021, Claudia e Ste tornano a casa insieme:'Ora non ci divide nemmeno un meteorite'. Fidanzati da quattro anni e mezzo ad avere i dubbi è la giovane anconetana, i suoi sfoghi, ...'Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi , si sta facendo la storia d'amore con un'altra?'. Durante il suo secondo falò a '' , Floriana scoppia in lacrime dopo aver visto il fidanzato Federico sempre più vicino alla single Vincenza . 'Io non sto facendo questo. Gli ho detto 'divertiti', è giusto, 'parla, ...Temptation Island 2021, Floriana perde la pazienza e minaccia di lasciare il fidanzato. La frase choc di Federico indigna il web. Floriana e Federico sempre più in crisi e sempre più lontani. durante ...Nuova puntata di Temptation Island: subito novità per Claudia e Ste. Arrivano due video per lui, la reazione del ragazzo La terza puntata di Temptation Island si apre con la coppia tra Claudia e Ste.