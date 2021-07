Spurghi e pozzi neri Bergamo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 luglio 2021) Se all’interno della tua proprietà sei la persona responsabile dello svuotamento periodico del pozzo nero, quello che devi fare è contattare una ditta specializzata in . Lo svuotamento dipende molto dall’utilizzo che viene fatto del pozzo nero, per cui potrebbe dovrà essere effettuato due volte l’anno, o in altri casi una volta all’anno. Il personale specializzato che lavora presso la ditta degli , saprà sicuramente consigliarti in proposito. Ma che cos’è il pozzo nero? È una sorta di vasca, completamente isolata dall’esterno, pensata per tutti coloro che vivono lontano dei centri urbani, o comunque in qualche modo non sono collegati direttamente al sistema fognario cittadino, o ad una ...