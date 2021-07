(Di lunedì 12 luglio 2021) ufficiale: ildinell'autunno del. La nuova edizione, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, si terrà tra il 17 e il 23 ottobre. Due fiere in una. Il Mondial de l'Auto, questo il nome ufficiale della, sarà affiancato da un'altra fiera legata al mondo automotive e dedicata ai professionisti del settore, l'Equip Auto. I due eventi, dunque, si svolgeranno in concomitanza dando vita alla Paris Automotive Week, la settimana dedicata alla mobilità. Cambia il format? Gli organizzatori hanno annunciato l'imminente lancio di ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Salone di Parigi - La kermesse francese torna nel 2022 - Stefanex92 : RT @Automoto_it: Ritorna il Salone di Parigi dal 17 al 23 Ottobre 2022 - Automoto_it : Ritorna il Salone di Parigi dal 17 al 23 Ottobre 2022 - Motor1italia : Il Salone di Parigi torna nel 2022, dal 17 al 23 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Salone Parigi

Quattroruote

Presso ildelle Guardie Svizzere di Palazzo Reale a Torino sono intervenuti la Sindaca di ...Slam della stagione non dovesse trovarsi dopo l'ultimo torneo (il Rolex Paris Masters 1000 di-...... pianta rettangolare molto semplice, con uncentrale sul quale si affacciavano le altre ... seguendo lo stile barocco francese, su richiesta dell'abate Paolo Cenami che viveva a. I lavori ...Ufficializzate le date del Salone di Parigi 2022, pronto quindi a riaprire i battenti e ad alternarsi col Salone di Monaco ...La mobilità urbana si sta spostando in cielo. Ecco come entro il 2024 potremo salire a bordo dei primi air taxi.