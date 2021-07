Rassegna stampa del 12 luglio: l’Italia è campione d’Europa (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’Italia è campione d’Europa! Allo stadio di Wembley a Londra, gli Azzurri trionfano ai rigori contro l’Inghilterra padrone di casa grazie alle parate decisive di Donnarumma, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La Nazionale torna a vincere la competizione continentale 53 anni dopo il successo contro la Jugoslavia nel 1968. Di seguito gli argomenti principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 12 luglio 2021. Sfoglia la gallery di Anteprima24. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto! Allo stadio di Wembley a Londra, gli Azzurri trionfano ai rigori contro l’Inghilterra padrone di casa grazie alle parate decisive di Donnarumma, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La Nazionale torna a vincere la competizione continentale 53 anni dopo il successo contro la Jugoslavia nel 1968. Di seguito gli argomenti principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 122021. Sfoglia la gallery di Anteprima24. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

AlbertoBagnai : La rassegna stampa del Senato non ce lo propone, ritenendolo poco interessante. Buon incentivo per una salutare pas… - DiMarzio : #Ita vince #Euro2020: le prime pagine dei quotidiani domattina in edicola - DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani in edicola, tutte per l'impresa dell'Italia. E in Spagna c'è chi sceglie un'imprecaz… - valkiller8 : Tornato ora a casa. Pronto per la rassegna stampa. - anteprima24 : ** Rassegna stampa del 12 luglio: l'Italia è campione d'Europa ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa Si chiude il sipario sul Festival dei Due Mondi: tutti i numeri di un successo I preparativi in vista dell'edizione numero 65, nel frattempo, sono già partiti: la rassegna, come hanno spiegato ieri in conferenza stampa la direttrice artistica Monique Veaute e quella ...

Psicopolizia mascherata da socialnetwork A chi scrive queste righe, che saltuariamente posta sui social la sua personale rassegna stampa, è capitato di non riuscire a condividerla (e si trattava di due foto delle prime pagine di due ...

I quotidiani in edicola domenica 11 luglio 2021: la rassegna stampa di RaiNews24 Rai News Rassegna Stampa Nel cielo di Trigoria volano i droni Lo scrive “Il Tempo” Anche ieri la squadra ha svolto una doppia seduta (Jordan Veretout finalmente è tornato a lavorare col resto del gruppo dopo l’infortunio) mentre oggi lo Special One ha concesso u ...

Calcio, la rassegna stampa dei tweet più divertenti di Cristiano Militello Caputo: 'Siamo anarchici e conservatori. Bravura di Mancini a creare una squadra tra tradizione e innovazione' ...

I preparativi in vista dell'edizione numero 65, nel frattempo, sono già partiti: la, come hanno spiegato ieri in conferenzala direttrice artistica Monique Veaute e quella ...A chi scrive queste righe, che saltuariamente posta sui social la sua personale, è capitato di non riuscire a condividerla (e si trattava di due foto delle prime pagine di due ...Lo scrive “Il Tempo” Anche ieri la squadra ha svolto una doppia seduta (Jordan Veretout finalmente è tornato a lavorare col resto del gruppo dopo l’infortunio) mentre oggi lo Special One ha concesso u ...Caputo: 'Siamo anarchici e conservatori. Bravura di Mancini a creare una squadra tra tradizione e innovazione' ...