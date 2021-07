Quando andare dalla ginecologa la prima volta (e tutte le domande che puoi farle) (Di lunedì 12 luglio 2021) Qual è il momento giusto? Potrei rispondere a questa semplice domanda, con una risposta altrettanto semplice e scontata, cioè nel momento in cui c’è qualche problema. Ma in realtà non è così, perché la prima visita ginecologica è un momento importante, un momento che segna in qualche modo il passaggio attraverso una fase di vita diversa, il momento in cui si comincia a prendersi cura in prima persona del proprio benessere fisico e sessuale; per questo non penso che si debba aspettare che ci sia un problema per andare dal ginecologo ma anzi penso sia importante instaurare presto un rapporto di fiducia con una figura professionale che può ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 luglio 2021) Qual è il momento giusto? Potrei rispondere a questa semplice domanda, con una risposta altrettanto semplice e scontata, cioè nel momento in cui c’è qualche problema. Ma in realtà non è così, perché lavisita ginecologica è un momento importante, un momento che segna in qualche modo il passaggio attraverso una fase di vita diversa, il momento in cui si comincia a prendersi cura inpersona del proprio benessere fisico e sessuale; per questo non penso che si debba aspettare che ci sia un problema perdal ginecologo ma anzi penso sia importante instaurare presto un rapporto di fiducia con una figura professionale che può ...

