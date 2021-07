Pensioni, allarme costi: per passare da quota 100 a quota 41 servono subito 4,3 miliardi (Di lunedì 12 luglio 2021) La relazione 2020 dell'ente previdenziale: necessari non più di 443 milioni nel primo anno per la proposta Tridico di un anticipo della sola quota contributiva della pensione. Tra i pensionati cresce la disuguaglianza di genere. Tra marzo 2020 e febbraio 2021 preservati 330mila posti di lavoro dal blocco dei licenziamenti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 luglio 2021) La relazione 2020 dell'ente previdenziale: necessari non più di 443 milioni nel primo anno per la proposta Tridico di un anticipo della solacontributiva della pensione. Tra i pensionati cresce la disuguaglianza di genere. Tra marzo 2020 e febbraio 2021 preservati 330mila posti di lavoro dal blocco dei licenziamenti

