Patrick Zaki rischia altri 45 giorni di custodia cautelare. L'appello degli attivisti (Di lunedì 12 luglio 2021) «Si è tenuta una sessione di udienza per Patrick con la sua presenza senza che la Corte abbia ancora deciso l'esito per quanto riguarda un ulteriore prolungamento di 45 giorni della custodia cautelare in cella o di una liberazione». Dal carcere di Tora al Cairo arrivano aggiornamenti sulla detenzione di Patrick Zaki, lo riferiscono gli attivisti della pagina Facebook Patrick libero. Lo studente dell'Università di Bologna, in prigione in Egitto dal febbraio 2020. Nel post pubblicato gli avvocati hanno voluto precisare di essere stati «informati oggi» della ...

