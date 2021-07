No, ad inizio luglio in Kuwait non c’erano «73°C» e non sono state scattate queste foto (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 9 luglio 2021 su Facebook sono state pubblicate alcune foto che mostrano due auto, un cassonetto, una cisterna di plastica e un semaforo sciolti. Un sesto scatto immortala un uovo che sembra cuocersi in autonomia perché appoggiato sull’asfalto di una strada. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che le scene sarebbero avvenute in Kuwait (Medio Oriente) dove sono stati «registrati 73°C». Si tratta di una notizia falsa. Le immagini contenute nel post oggetto della nostra ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 92021 su Facebookpubblicate alcuneche mostrano due auto, un cassonetto, una cisterna di plastica e un semaforo sciolti. Un sesto scatto immortala un uovo che sembra cuocersi in autonomia perché appoggiato sull’asfalto di una strada. Le immaginiaccompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che le scene sarebbero avvenute in(Medio Oriente) dovestati «registrati». Si tratta di una notizia falsa. Le immagini contenute nel post oggetto della nostra ...

Advertising

vaticannews_it : #12luglio Il porporato congolese scomparso a Versailles, a 81 anni. A inizio luglio ricoverato in Francia. Il Papa… - FedercasseBCC : Salvatore, dai debiti ?? a un nuovo inizio ?? La storia vera di #microcredito ?? raccontata dal ?? Dg di Federcasse Se… - diecastcolvarts : RT @TopDiecast: ????? Guardate che bella vista dalla cima di Picco Serpente! I motori stanno riposando in attesa della nuova gara che avrà in… - coipantaleopa : @yghchalla eh io non l’ho mai avuto e dovevo farlo a inizio luglio ma per casini me l’avevano spostato a fine lugli… - baratto_m : RT @vaticannews_it: #12luglio Il porporato congolese scomparso a Versailles, a 81 anni. A inizio luglio ricoverato in Francia. Il Papa lo a… -