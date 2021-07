Milano: Sala, 'Sala, mezzi pubblici h24 nei weekend? costo insostenibile' (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "I numeri non sono molto alti per cui il costo si riversa su tutta la città e diventa insostenibile". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replica così all'idea del candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo di ipotizzare l'apertura dei mezzi pubblici ventiquattro ore su ventiquattro durante il fine settimana. "La mia agenda la detto io, se devo continuare a rispondere alle proposte non vivo più anche perché il dialogo va benissimo però va fatto su basi tecniche e non elettorali. In particolare, questa questione la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021), 12 lug. (Adnkronos) - "I numeri non sono molto alti per cui ilsi riversa su tutta la città e diventa". Il sindaco di, Giuseppe, replica così all'idea del candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo di ipotizzare l'apertura deiventiquattro ore su ventiquattro durante il fine settimana. "La mia agenda la detto io, se devo continuare a rispondere alle proposte non vivo più anche perché il dialogo va benissimo però va fatto su basi tecniche e non elettorali. In particolare, questa questione la ...

