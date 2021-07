“Ma perché…”. Europei, il gesto choc degli calciatori inglesi dopo la finale (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa, la delusione dei calciatori inglesi non ha pari. Impossibile per l’Inghilterra accettare la realtà: il sogno della coppa è stato accompagnato per così tanto tempo che il ‘risveglio’, poi, non poteva che somigliare solo a un brutto sogno. E invece, l’Inghilterra apre gli occhi all’indomani della partitacon una sconfitta troppo dura. Il gesto in campo dei giocatori è stato inevitabile. Hanno esitato, gli italiani, davanti agli Azzurri che trasudavano tutta la tensione del momento. Quasi 53 anni senza quella coppa da portare a casa, ma il sogno di poter rispolverare la bacheca dei trofei. Il sogno per gli Azzurri ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa, la delusione deinon ha pari. Impossibile per l’Inghilterra accettare la realtà: il sogno della coppa è stato accompagnato per così tanto tempo che il ‘risveglio’, poi, non poteva che somigliare solo a un brutto sogno. E invece, l’Inghilterra apre gli occhi all’indomani della partitacon una sconfitta troppo dura. Ilin campo dei giocatori è stato inevitabile. Hanno esitato, gli italiani, davanti agli Azzurri che trasudavano tutta la tensione del momento. Quasi 53 anni senza quella coppa da portare a casa, ma il sogno di poter rispolverare la bacheca dei trofei. Il sogno per gli Azzurri ...

Advertising

Corriere : ??????Italia campione d'Europa: 53 anni dopo Gigi Riva e Pietro Anastasi batte l'Inghilterra ai rigori 4-3. Neppure il… - SkySport : Perché Jorginho può vincere il Pallone d'Oro: gli 11 motivi #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 #Jorginho… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Mancini alla vigilia della finale: «Dirò ai ragazzi di divertirsi altri novanta minuti, perché poi no… - Donato68599139 : @sbonaccini Ma perché? Siamo stati avvantaggiati per il fatto che siamo rimasti in Europa? Per Favore.... Smettetel… - eula_torricelli : RT @fattoquotidiano: Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli #Europei. #Draghi si approprierebbe dell… -

Ultime Notizie dalla rete : perché… Europei Europei 2021, l’Inghilterra è bella ma non è continua come l’Italia di Mancini Corriere della Sera