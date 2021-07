L’Italia liquida l’Inghilterra. Com’era la storia della superiorità multietnica? (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “Una nazionale multietnica, veloce, equilibrata: ma soprattutto ricca di giovani fenomeni”. Così Rai News raccontava l’Inghilterra prima della finale persa contro L’Italia. L’ennesima, stucchevole, nenia sui valori del melting pot. Sono anni che ci tediano con questa versione alterata della realtà. Anni di retorica sulla superiorità della società multietnica e sul perché L’Italia sarebbe ancora indietro, costretta a rincorrere altri Paesi europei che hanno raggiunto le vette dell’Olimpo civile. La grande stampa di casa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug – “Una nazionale, veloce, equilibrata: ma soprattutto ricca di giovani fenomeni”. Così Rai News raccontavaprimafinale persa contro. L’ennesima, stucchevole, nenia sui valori del melting pot. Sono anni che ci tediano con questa versione alteratarealtà. Anni di retorica sullasocietàe sul perchésarebbe ancora indietro, costretta a rincorrere altri Paesi europei che hanno raggiunto le vette dell’Olimpo civile. La grande stampa di casa ...

