Licenziamenti Gkn di Campi Bisenzio | giovedì il tavolo al Mise Giorgetti | “Inevitabile che queste cose accadano | però non in questo modo”

Advertising

lucatelese : A Firenze 422 lavoratori di Gkn (componenti automotive) mandati a casa con una mail. L’azienda vuole delocalizzare.… - marattin : Comunicare un licenziamento via mail è del tutto inaccettabile. Detto ciò, Gkn sta licenziando per chiusura stabili… - eziomauro : Enrico Letta a Repubblica delle Idee: 'Vicenda Gkn inaccettabile, se questo è l'andazzo rivedere norma su licenziam… - gurulku : RT @Lantidiplomatic: L'appello dei lavoratori #Gkn: 'Fate un favore a voi stessi unendovi alla nostra lotta' #Licenziamenti - EcoLunigiana : RT @controradio: Licenziamenti Gkn: Nardella 'Atto ostile contro l'Italia. Fare pressing unitario anche su Fiat' -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti Gkn

... Giancarlo Giorgetti, a margine dell'evento 'Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia', ha risposto a chi gli chiedeva su come reagirà il governo aiannunciati dadi Campi ...14.40 Giorgetti:", non Far West" Il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è intervenuto suidelladi Campi Bisenzio: "Purtroppo è inevitabile che queste cose accadano. Però non possono succedere in questo modo perché noi abbiamo in mente di 'fare il west' e non il 'Far West'...CAMPI BISENZIO - Questa mattina Paolo Conti, presidente di Cna Piana fiorentina, e Luca Tonini, presidente di Cna Toscana, hanno portato la solidarietà ...È stato convocato per giovedì prossimo alle 14 al ministero dello Sviluppo Economico il tavolo sulla vertenza dello stabilimento toscano della Gkn.