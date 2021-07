La Consulta alle toghe: no a carcere obbligatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo aver atteso invano per più di un anno che la politica intervenisse attraverso una nuova norma in grado di bilanciare meglio il diritto alla libertà di cronaca e di critica dei giornalisti con la tutela della reputazione individuale, la Consulta, – che già a giugno dello scorso anno aveva affrontato la questione della diffamazione a mezzo stampa sospendendo, però, la decisione per consentire al legislatore di trovare un punto di incontro – ha ora dichiarato illegittimi 2 articoli della legge sulla stampa ritenendo che, almeno in alcuni casi, il giudice non è obbligato a comminare in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo aver atteso invano per più di un anno che la politica intervenisse attraverso una nuova norma in grado di bilanciare meglio il diritto alla libertà di cronaca e di critica dei giornalisti con la tutela della reputazione individuale, la, – che già a giugno dello scorso anno aveva affrontato la questione dellasospendendo, però, la decisione per consentire al legislatore di trovare un punto di incontro – ha ora dichiarato illegittimi 2 articoli della legge sullaritenendo che, almeno in alcuni casi, il giudice non è obbligato a comminare in ...

