Italia a Palazzo Chigi, Chiellini abbraccia Di Maio: “Confidiamo molto in voi” (Di lunedì 12 luglio 2021) Al termine della cerimonia con la Nazionale Italiana di calcio a Palazzo Chigi, il capitano degli Azzurri Giorgio Chiellini ha salutato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un abbraccio. “Mi raccomando, Confidiamo molto in voi”: così si è rivolto il capitano della Nazionale a Di Maio. Terminata la visita al Quirinale, la squadra è poi salita sul pullman scoperto per la festa con i tifosi per Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Al termine della cerimonia con la Nazionalena di calcio a, il capitano degli Azzurri Giorgioha salutato il ministro degli Esteri Luigi Dicon un abbraccio. “Mi raccomando,in voi”: così si è rivolto il capitano della Nazionale a Di. Terminata la visita al Quirinale, la squadra è poi salita sul pullman scoperto per la festa con i tifosi per Roma. SportFace.

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? Gli #Azzurri a Palazzo Chigi, #Draghi: “Ci avete unito e reso orgogliosi nel nome dell’… - FerdiGiugliano : “Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riceverà nella giornata… - SkyTG24 : Mario Draghi riceve gli Azzurri #CampionidEuropa e Berrettini a Palazzo Chigi - Italia_Notizie : Atletica Under 23, ecco chi sono i campioni europei azzurri premiati da Draghi al Quirinale. Per l’Italia mai così… - infoitsport : Italia, la squadra a Palazzo Chigi. Draghi: 'Ci avete unito in nome del paese' -