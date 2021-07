Industria: Ucimu, nel primo semestre ordini +88% (Di lunedì 12 luglio 2021) ordini in crescita dell'88,2% nel primo semestre dell'anno per l'Industria italiana dei macchinari. Il dato è stato diffuso nel corso dell'assemblea annuale di Ucimu, l'Unione nazionale dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021)in crescita dell'88,2% neldell'anno per l'italiana dei macchinari. Il dato è stato diffuso nel corso dell'assemblea annuale di, l'Unione nazionale dei ...

Brescia fa sistema per formare tecnici specializzati ... quali appunto la mancanza di manodopera specializzata: "Come dimostra una ricerca Ucimu, c'è una ... Per informazioni ed iscrizioni ai Corsi di Meccanica per l'Industria 4.0, si può scrivere a: [email ...

