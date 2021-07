Il Movimento 5 Stelle sulle comunali a Napoli | “Apriamo a migliori forze della città”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Un nuovo strumento a disposizione dei cittadini per partecipare attivamente alla campagna delin vista delle elezioni amministrative di: mercoledì 14 luglio sarà online il sito internet www..it, dove tutti potranno fornire idee, contributi e partecipare alla costruzione del programma per la, attraverso un percorso di confronto e dialogo sui singoli temi. La partecipazione e il confronto sui temi sono da sempre pilastri portanti dell’azione politica del. Per questo ...