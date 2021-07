I tifosi inglesi e la petizione per rigiocare la finale contro l’Italia «con un arbitro non di parte» (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre in Italia si festeggia ancora la vittoria di Wembley di Euro 2020, i tifosi inglesi non ci stanno. L’amarezza è ancora tanta, troppa da sopportare, dopo le altissime aspettative riposte nella vittoria della nazionale di Gareth Southgate. E così, alcuni tifosi, han ben pensato di lanciare una petizione per ridisputare il match contro gli Azzurri di Mancini. «Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto – si legge nel testo della petizione -. l’Italia ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre in Italia si festeggia ancora la vittoria di Wembley di Euro 2020, inon ci stanno. L’amarezza è ancora tanta, troppa da sopportare, dopo le altissime aspettative riposte nella vittoria della nazionale di Gareth Southgate. E così, alcuni, han ben pensato di lanciare unaper ridisputare il matchgli Azzurri di Mancini. «Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto – si legge nel testo della-.ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero ...

lapoelkann_ : Grazie ai tifosi inglesi che oggi hanno fischiato e dato fuoco alla nostra bandiera. Quando ci attaccate finisce ch… - trash_italiano : ? CONDIVIDI IL PUBBLICO URLANTE DI AMICI PER CONTRASTARE I TIFOSI INGLESI ? #Euro2020 - matteosalvinimi : Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si… - moovchild : RT @patvoclo: comunque applausi alla Spagna e ai suoi tifosi, sportivi e maturi in confronto ai cessi inglesi. - ele12345678999 : RT @Giuliaflaviape: Come ha detto Mattarella, non era facile vincere con degli avversari che giocavano in casa, in uno stadio in cui il 90%… -