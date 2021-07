I Ferragnez e il siparietto siparietto all’ultimo rigore di Italia-Inghilterra Il silenzio prima di esultare

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 12 luglio 2021) Unsimpaticissimo quello con protagonisti ialla finale dell’Europeo 2020. Chiara Ferragni e Fedez, come la maggior parte deglini, era incollata allo schermo della tv per vedere la finalissima:. Al momento decisivo, quello dell’ultimoparato da Donnarumma che ha decretato la vittoria dell’all’Europeo, i(e non sono stati i soli) sono rimasti interdetti qualche minutidi. Una vera e propria festa quella in casa ...