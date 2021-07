Foggia | omicidio in strada durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia

(Di lunedì 12 luglio 2021) Un uomo ha perso la vita inieri sera a San Severo, in provincia di, proprio mentre le piazze festeggiavano ladegli Azzurri a Euro 2020. La sua morte non ha avuto nulla a che fare con i, ma stando alle prime ricostruzioni si è trattato di unpremeditato, messo in attola festa calcistica per approfittare della confusione. Si chiamava Matteo Anastasio, aveva 42 anni ed era già noto alle forze dell’ordine in quanto pregiudicato: è stato ucciso a colpi di arma da fuoco indavanti al nipotino di 10 anni, con cui ...

durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia: assassinato un 32enne Un uomo è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco durante la scorsa notte, tra domenica 11 e lunedì 12 ......dopo essere stato vittima di un agguato in viale Matteotti a San Severo in provincia di. Il ... Sull'indaga la polizia. CHI E' MATTEO, L'UOMO UCCISO NELL'AGGUATO Matteo è un pregiudicato ...in provincia di Foggia, proprio mentre le piazze festeggiavano la vittoria degli Azzurri a Euro 2020. La sua morte non ha avuto nulla a che fare con i festeggiamenti, ma stando alle prime ...Matteo Anastasio, pregiudicato originario di San Severo, in provincia di Foggia, è stato ucciso durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia ...