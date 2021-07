Fabrizio Salini si autopromuove e ha un rimpianto | Checco Zalone

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 12 luglio 2021): «Ho vinto la sfida di Sanremo. E adesso in Rai c’è più cultura» Corriere della sera, pagina 57, di Antonella Baccaro. A 55 anni non si può avere tutto il passato alle spalle. Così, da tre anni amministratore delegato della Rai, oggi in uscita (il successore è Carlo Fuortes), sembra portato a considerare la sua «una bellissima esperienza» in una carriera da manager televisivo ancora da percorrere. E forse anche per questo non graffia, non attacca, non recrimina, ma felpatamente manda a dire in questa che è la sua ultima intervista da viale Mazzini. Lei è stato in silenzio mentre in molti ...