Europei | azzurri sul pulmann per le vie di Roma tra selfie e l’inno

(Di lunedì 12 luglio 2021), 12 lug. (Adnkronos) – Migliaia di persone per le strade diper osannare gliche stanno festeggiando su unscoperto per le vie di. I giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, usciti da Palazzo Chigi, sono saliti a bordo del bus scoperto concedendosi con alcuni tifosi per i. Poi sultante foto con il trofeo cantandonazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - RaiPlay : ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020… - diazbriseno : RT @SkyTG24: Aldo #Mancini, padre dell'allenatore degli #Azzurri dopo il trionfo agli Europei, parla della finale di #Euro2020 ai nostri mi… - lum_calcio : Italia campione d’Europa! ???? ?? Grazie ragazzi! @azzurri #lummanagementdelcalcio #NazionaleItaliana #azzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei azzurri

...è proprio l'account ufficiale della competizione canora europea che su Twitter si complimenta così con gli: "Congratulazioni Italia! Il primo paese a vincere l'Eurovision e gli...'Negliavete reso onore allo sport per diversi motivi, per il gioco che avete espresso, avete vinto esprimendo un magnifico gioco che ha fatto divertire tutti. Avete reso onore allo sport, ...ROMA – “A seguito di alcuni problemi riscontrati sulla patch della consolle del magistrato, il riavvio dei sistemi è stato posticipato fino a nuova comunicazione DGSIA”. Co ...'Negli Europei avete reso onore allo sport per diversi motivi, innanzitutto per aver espresso un magnifico gioco che ha fatto divertire tutti', ...