Euro 2020, Italia - Inghilterra si decide ai rigori: trionfo azzurro (Di lunedì 12 luglio 2021) Il capolavoro di Roberto Mancin i si materializza nella cornice di Wembley , contro i padroni di casa dell' Inghilterra : nonostante un inizio difficile , gli azzurri si rialzano e impattano al 67' ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il capolavoro di Roberto Mancin i si materializza nella cornice di Wembley , contro i padroni di casa dell': nonostante un inizio difficile , gli azzurri si rialzano e impattano al 67' ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SardoneZoe : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - jackiestaiano : RT @EURO2020: Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020 -