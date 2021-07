Emanuela Tittocchia svela i segreti intimi de L’Isola dei Famosi: “La facevamo in un secchio alto e largo” (Di lunedì 12 luglio 2021) Emanuela Tittocchia svela dei particolari intimi accaduti in Hoduras Nel nuovo numero del magazine DiTutto, l’ex naufraga Emanuela Tittocchia ha rilasciato una lunga intervista. Come sempre l’attrice di Centovetrine ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua in merito alla sua recente partecipazione alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. La donna, a domanda L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 luglio 2021)dei particolariaccaduti in Hoduras Nel nuovo numero del magazine DiTutto, l’ex naufragaha rilasciato una lunga intervista. Come sempre l’attrice di Centovetrine ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua in merito alla sua recente partecipazione alla 15esima edizione dedei. La donna, a domanda L'articolo proviene da KontroKultura.

