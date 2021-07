Coppia squalificata a Temptation Island? Ecco il motivo (Di lunedì 12 luglio 2021) In arrivo stasera 12 luglio l’attesa terza puntata di Temptation Island, che vedrà come sempre le coppie fare i conti con le proprie gelosie e insicurezze; ma a quanto pare, secondo i rumors che stanno circolando in rete, la puntata sarà ricca di colpi di scena. Una squalifica? In particolare una delle coppie, quella formata da Ste e Claudia, al secolo Stefano Socionovo e Claudia Venturini, potrebbe aver addirittura violato il regolamento ed essere stata squalificata. Come mai? Potrebbe essere lui l’artefice dei fatti che già erano stati anticipati qualche giorno fa, i quali parlavano di uno dei ragazzi che in preda alla ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 luglio 2021) In arrivo stasera 12 luglio l’attesa terza puntata di, che vedrà come sempre le coppie fare i conti con le proprie gelosie e insicurezze; ma a quanto pare, secondo i rumors che stanno circolando in rete, la puntata sarà ricca di colpi di scena. Una squalifica? In particolare una delle coppie, quella formata da Ste e Claudia, al secolo Stefano Socionovo e Claudia Venturini, potrebbe aver addirittura violato il regolamento ed essere stata. Come mai? Potrebbe essere lui l’artefice dei fatti che già erano stati anticipati qualche giorno fa, i quali parlavano di uno dei ragazzi che in preda alla ...

