Charlène di Monaco | la videochiamata ai figli lontani con lo sguardo pieno di nostalgia

(Di lunedì 12 luglio 2021) Charlène di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico per la prima volta dopo l’operazione alla testa subita lo scorso giugno. E l’ha fatto su Instagram, dove ha pubblicato alcune fotografie che la ritraggono mentre, dal Sudafrica, dove è bloccata da inizio anno, parla in videochiamata con i due figli, i gemelli di sei anni Jacques e Gabriella, avuti dal principe Alberto.

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco ancora in Sudafrica: le foto dopo l’intervento - steocossavella : RT @_DAGOSPIA_: MONACO, SALUTI E BACI - SI FANNO SEMPRE PIÙ INSISTENTI LE VOCI DI UN ADDIO DI CHARLÈNE DI MONACO A M - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco operata alla testa, le prime foto dopo l'intervento: capelli corti e sguardo malinconico - infoitcultura : Principessa Charlene di Monaco dopo la malattia, i primi scatti: ecco le sue condizioni - infoitcultura : Charlene di Monaco operata alla testa, le prime foto dopo l'intervento: capelli corti e sguardo malinconico -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco

cosmopolitan.com

E per la prima volta dal 2011,Lynette Wittstock non ha potuto trascorrere l'anniversario ... Perché Charlene Wittstock non torna a? È solo una questione di salute o la lontananza ...Giada Oricchio per 'www.iltempo.it' charlene di4 Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio didi, la moglie del principe Alberto II, a Monte Carlo. L'ex nuotatrice olimpionica è nell'amata Sudafrica -