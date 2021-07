Can Yaman e Diletta Leotta innamorati su Instagram: “Un amore italiano” (Di lunedì 12 luglio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre più innamorati e su Instagram il divo turco pubblica una foto di coppia. L’attore e la conduttrice hanno seguito insieme la finale degli Europei di calcio con la partita Inghilterra – Italia. La love story procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più innamorati. Dopo la vacanza in Turchia, dove Diletta ha finalmente conosciuto la famiglia di Can, fra cene e dediche, l’attore e la conduttrice stanno vivendo un’estate d’amore. Un legame che sta diventando sempre più importante e che presto potrebbe portare ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 luglio 2021) Cansono sempre piùe suil divo turco pubblica una foto di coppia. L’attore e la conduttrice hanno seguito insieme la finale degli Europei di calcio con la partita Inghilterra – Italia. La love story procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più. Dopo la vacanza in Turchia, doveha finalmente conosciuto la famiglia di Can, fra cene e dediche, l’attore e la conduttrice stanno vivendo un’estate d’. Un legame che sta diventando sempre più importante e che presto potrebbe portare ...

