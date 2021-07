Calcio: Messi 'Dedico la Coppa America a tifosi e Maradona' (Di lunedì 12 luglio 2021) Il fuoriclasse argentino: "Capitano di un gruppo spettacolare" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "È stata una Coppa incredibile, sappiamo che possiamo ancora migliorare molte cose, ma la verità è che i ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Il fuoriclasse argentino: "Capitano di un gruppo spettacolare" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "È stata unaincredibile, sappiamo che possiamo ancora migliorare molte cose, ma la verità è che i ...

Advertising

SkySport : ?? DE PAUL CERCA E TROVA DI MARIA ? L'Argentina sbanca il Maracanã 1-0 ??? HL ?? - Gazzetta_it : Argentina campione del Sudamerica! In finale di Coppa Amerca con il Brasile decide Di Maria #CopaAmerica - tolovethedamned : sto pensando a quell'anon che una volta mi scrisse che si vedeva che non seguo il calcio solo perché i calciatori s… - IncBeelzebub : @LaDemonologa Ma sai quante ne ho lette che lo insultavano? È solo un bambino e comunque sta meglio di tutti noi me… - Beatric04906159 : RT @AdolfoTasinato: @Agenzia_Ansa Contagio in diretta? Perché c’è pure quello in differita? L’ho scritto ieri che oggi si sarebbe sfruttato… -