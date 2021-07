Bollette a 28 giorni | il Tar del Lazio annulla la maxi-multa agli operatori

Advertising

... inflitte nel gennaio 2020 dall'Antitrust a Fastweb, Tim, Vodafone e WindTre , per un'intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel passaggio dallea 28alla ...... previsto quest'ultimo in origine non più di 60dopo l'emanazione della Legge di Bilancio ... Bonus idrico e bonus acqua potabile per un risparmio su spesa eEntrambi i bonus non portano ...Torna a far notizia l'episodio del 2015, quando le aziende di tlc hanno "ridotto" il numero di giorni della bolletta a 28, mantenendo però la tariffa mensile Ricordate la vicenda delle bollette che ...Il Tar de Lazio ha ribaltato ancora una volta quanto deciso dall'Antitrust annullando le maxi sanzioni per complessivi 228 milioni di euro inflitte nel gennaio 2020 dall'Antitrust a Fastweb, Tim, Voda ...