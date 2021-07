Berrettini si inchina, è Djokovic il re di Wimbledon (Di lunedì 12 luglio 2021) Troppo Novak Djokovic per Matteo Berrettini. Wimbledon è del numero uno al mondo che inanella la sesta vittoria sull'erba londinese, la ventesima in trenta finali del Grande Slam. La differenza arriva nel momento più importante del match. Nel sesto e settimo game del quarto set va sotto 0-30 ed inanella una serie di punti vincenti che lo portano a coinquistare il break decisivo (4-3). Si decide qui la finale di Wimbledon conquistata da Djokovic 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 dopo 3h23' di gioco. E Djokovic è ancora in corsa per il Grande Slam dopo aver vinto tre Slam consecutivi.Non è bastato a ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 luglio 2021) Troppo Novakper Matteoè del numero uno al mondo che inanella la sesta vittoria sull'erba londinese, la ventesima in trenta finali del Grande Slam. La differenza arriva nel momento più importante del match. Nel sesto e settimo game del quarto set va sotto 0-30 ed inanella una serie di punti vincenti che lo portano a coinquistare il break decisivo (4-3). Si decide qui la finale diconquistata da6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 dopo 3h23' di gioco. Eè ancora in corsa per il Grande Slam dopo aver vinto tre Slam consecutivi.Non è bastato a ...

