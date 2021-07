Atletica | la Sabbatini strappa selfie con Draghi a P Chigi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug (Adnkronos) – Uncon Mario, nel cortile di palazzo, in una cerimonia ufficiale. L’impresa è riuscita a Gaia, medaglia d’oro nei 1500 metri agli ultimi Europei under 23. L’azzurra faceva parte del gruppo ricevuto dal premier insieme alla Nazionale di calcio e a Matteo Berrettini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... anche l'trionfa agli Europei under 23 di Tallinn . Battuti tutti i record dagli azzurri ... Bellissima la doppietta nei 1500 con Gaiache ha gestito la gara alla perfezione e il ...Risultati che arrivano in un momento eccezionale per l'azzurra che vuole essere ... Di seguito il medagliere azzurro: ORI (6): Dalia Kaddari (200), Simone Barontini (800), Gaia(1500),...Roma, 12 lug (Adnkronos) - Un selfie con Mario Draghi, nel cortile di palazzo Chigi, in una cerimonia ufficiale. L'impresa è riuscita a Gaia Sabbatini, medaglia d'oro nei 1500 metri agli ultimi Europe ...Il piacentino Andrea Dallavalle, insieme agli azzurri dell’atletica ori europei under 23 a Tallinn – Gaia Sabbatini, Dalia Kaddari, e Alessandro Sibilio – è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal premier ...