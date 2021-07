Zendaya su Tom Holland: "Crescere insieme grazie ai film di Spider-Man è stato speciale" (Di domenica 11 luglio 2021) L'attrice Zendaya ha parlato dell'esperienza di girare tre film di Spider-Man sottolineando quanto sia stato speciale Crescere insieme a Tom Holland e gli altri membri del cast. Zendaya è tornata a parlare di Tom Holland in una nuova intervista in cui ha parlato delle riprese di Spider-Man: No Way Home, senza però affrontare i gossip legati alla vita privata. I due attori, solo pochi giorni fa, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio che ha scatenato i commenti di chi da tempo sostiene che tra ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021) L'attriceha parlato dell'esperienza di girare tredi-Man sottolineando quanto siaa Tome gli altri membri del cast.è tornata a parlare di Tomin una nuova intervista in cui ha parlato delle riprese di-Man: No Way Home, senza però affrontare i gossip legati alla vita privata. I due attori, solo pochi giorni fa, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio che ha scatenato i commenti di chi da tempo sostiene che tra ...

