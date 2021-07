Wembley | appuntamento con il destino

(Di domenica 11 luglio 2021) AGI - Alla fine ci si ritrova sempre lì, a far girare sotto il sole e nella sera la palla rotonda: sia essa a scacchi o di cuoio cucito che a darci un colpo di testa resta il segno sulla fronte come nemmeno a Boris Karloff quando faceva Frankenstein. Oppure dai colorini timidamente accennati in un gioco di complicate geometrie da sudoku scivolanti più tardi nell'argento indistinto, sicché adesso che quando ce ne sono due in campo l'arbitro, poveretto, non se ne accorge. Ci si trova sempre lì, insomma, a. Se Milano ha la Scala del Calcio, Londra aveva le sue Torri Gemelle. Ecco, quelle non ci sono più ma il resto, lo stadio, c'è e resiste: agli improperi della vita ...

con il ......degli Europei di calcio - con la Nazionale dell'Italia che affronta nel mitico stadio dii ... Ma per non farci mancare nulla, anche la politica è attesa da unche non sarà storico ...La Cattedrale del Calcio, diceva Pelè. Ma in ogni cattedrale che si rispetti prima o poi viene commesso un assassinio. E c'é sempre il colpevole che torna sul luogo del delitto ..."C’è stato Rossi, poi Schillaci. Ora speriamo in Immobile". Si aggrappa a tutto, anche e soprattutto alla storia, Alessandro Duran per stemperare la tensione in vista della finale degli Europei di cal ...