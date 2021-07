Vini e vitigni autoctoni delle Marche (Di domenica 11 luglio 2021) La viticoltura nelle Marche risale all’epoca etrusca, un’origine celebrata negli anni Cinquanta dalla bottiglia a forma di anfora, disegnata dall’architetto Antonio Maiocchi per il Verdicchio della cantina Fazi Battaglia, che portò a questo vino una fama mondiale. Proprio questo vitigno è, ancora oggi, l’uva più importante della regione: si coltiva nella zona dei Castelli di Jesi e di Matelica e dà grandi bianchi, in grado di invecchiare per molti anni. Altri vitigni a bacca bianca autoctoni sono il ribona (il nome significa «due volte buono»), da cui si producono Vini fermi molto profumati e freschi, e ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) La viticoltura nellerisale all’epoca etrusca, un’origine celebrata negli anni Cinquanta dalla bottiglia a forma di anfora, disegnata dall’architetto Antonio Maiocchi per il Verdicchio della cantina Fazi Battaglia, che portò a questo vino una fama mondiale. Proprio questo vitigno è, ancora oggi, l’uva più importante della regione: si coltiva nella zona dei Castelli di Jesi e di Matelica e dà grandi bianchi, in grado di invecchiare per molti anni. Altria bacca biancasono il ribona (il nome significa «due volte buono»), da cui si produconofermi molto profumati e freschi, e ...

